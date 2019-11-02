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Инцидент с танкером в Находке не повлиял на его герметичность

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Герметичность танкера "Залив Америка", где из-за взрыва в субботу погибли люди, не нарушена, сообщили "Интерфаксу" в Приморском филиале спасательной службы Росморречфлота.

"Там из-за этого хлопка немного нарушена балластная система, а герметичность корпуса обеспечена. Из-за борта вода в танкер не поступает. Крен небольшой, это рабочая ситуация", - сообщил собеседник агентства.

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По его словам, поиски третьего погибшего члена экипажа завершаться в темное время суток и продолжатся в воскресенье.

Как сообщалось, в субботу на танкере "Залив Америка" (судовладелец ООО "Наяда" ) произошел взрыв газовоздушной смеси в районе пятого танка (закрытое помещение, спроектированное для перевозки жидкостей наливом). Пожара на судне не было. В момент взрыва на борту находилось 12 человек, из них трое погибли. Взрывной волной их выбросило за борт, тела двух членов экипажа подняты спасателями, поиски третьего продолжаются. Судно стояло на рейде без груза.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).

Находка Залив Америка Росморречфлот

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