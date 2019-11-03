Поиск

Что произошло за день: воскресенье, 3 ноября

Отъезд Аркадия Бабченко с Украины и IPO компании Saudi Aramcо

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину. Он признался в своем фейсбуке, что уехал из-за несогласия с политикой действующей украинской власти.

- Татьяна Голикова признала неудачной оптимизацию в здравоохранении во многих регионах РФ. Вице-премьер констатировала, что медицинская инфраструктура находится в плачевном состоянии. В свою очередь Дмитрий Песков с сожалением заметил, что система здравоохранения в России неспособна к самообновлению и самостоятельному поддержанию необходимого уровня своей деятельности.

- Управление рынков капитала Саудовской Аравии одобрило IPO Saudi Aramco. Разрешение действительно в течение шести месяцев. IPO Saudi Aramco будет проведено сначала на местной бирже, а затем на зарубежной площадке будет размещено в общей сложности 5% акций госкомпании.

- Архиепископия Западной Европы официально присоединилась к РПЦ. Грамоту о восстановлении единства архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с РПЦ патриарх Кирилл вручил архиепископу Иоанну в храме Христа Спасителя.

- ООН насчитала более 3,3 тыс. погибших в Донбассе за пять лет войны. По данным организации, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами.

Новости

Песков посетовал на неспособность российской системы здравоохранения регулировать себя

Песков посетовал на неспособность российской системы здравоохранения регулировать себя

Голикова признала неудачной оптимизацию в здравоохранении во многих регионах РФ

Убийство главы центра "Э" Ингушетии в Москве

По делу об убийстве главы ЦПЭ Ингушетии и его брата допросили ключевого свидетеля

Архиепископия Западной Европы официально присоединилась к РПЦ

Архиепископия Западной Европы официально присоединилась к РПЦ

Следователи отследили сотовые телефоны, использовавшихся при убийстве Эльджаркиева

Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 ноября

Убийство главы центра "Э" Ингушетии в Москве

Специалисты центрального аппарата СКР помогут расследовать убийство начальника ЦПЭ Ингушетии

В подмосковном Жуковском загорелся склад

Убийство главы центра "Э" Ингушетии в Москве

Под руководством убитого в Москве главы ЦПЭ Ингушетии выявлены четыре экстремистские группировки

Под руководством убитого в Москве главы ЦПЭ Ингушетии выявлены четыре экстремистские группировки

Женщина пострадала при взрыве газа в хрущевке под Челябинском

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');