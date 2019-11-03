Что произошло за день: воскресенье, 3 ноября

Отъезд Аркадия Бабченко с Украины и IPO компании Saudi Aramcо

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину. Он признался в своем фейсбуке, что уехал из-за несогласия с политикой действующей украинской власти.

- Татьяна Голикова признала неудачной оптимизацию в здравоохранении во многих регионах РФ. Вице-премьер констатировала, что медицинская инфраструктура находится в плачевном состоянии. В свою очередь Дмитрий Песков с сожалением заметил, что система здравоохранения в России неспособна к самообновлению и самостоятельному поддержанию необходимого уровня своей деятельности.

- Управление рынков капитала Саудовской Аравии одобрило IPO Saudi Aramco. Разрешение действительно в течение шести месяцев. IPO Saudi Aramco будет проведено сначала на местной бирже, а затем на зарубежной площадке будет размещено в общей сложности 5% акций госкомпании.

- Архиепископия Западной Европы официально присоединилась к РПЦ. Грамоту о восстановлении единства архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с РПЦ патриарх Кирилл вручил архиепископу Иоанну в храме Христа Спасителя.

- ООН насчитала более 3,3 тыс. погибших в Донбассе за пять лет войны. По данным организации, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами.