После расстрела военных в Забайкалье прокуроры проверяют больше 40 частей

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - После того, как рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев в Забайкалье, военные прокуроры вместе с чиновниками Минобороны начали проверки в сорока воинских частях, заявил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Он уточнил, что в проверках участвуют сотрудники Главной военной прокуратуры, военной прокуратуры РВСН и участниками рабочей группы при Минобороны.

"До окончания расследования уголовного дела окончательно делать выводы о причинах совершения Шамсутдиновым преступления, а также об условиях, способствовавших его совершению - преждевременно", - добавил Куренной.

25 октября в войсковой части 54160 в Забайкалье восемь военнослужащих были застрелены и еще два - ранены. По обвинению в убийстве сослуживцев задержали и арестовали призывника из Тюменской области Рамиля Шамсутдинова.

В декабре было возбуждено уголовное дело о неуставных отношениях в этой части. Отец Шамсутдинова утверждал, что над ним издевались сослуживцы и командиры. Шамсутдинов и еще несколько человек признаны по этому делу потерпевшими, обвиняемый - жив.

По словам Куренного, "для всесторонности и объективности расследования следствием проверяются все версии произошедшего, назначено проведение ряда экспертных исследований".