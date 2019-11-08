РАН возобновила работу комиссию по экспортному контролю на фоне "дела ФИАНа"

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Президиум РАН возобновил работу комиссии по экспортному контролю, которая делает экспертные заключения о возможности вывозить за границу высокотехнологичные товары. Об этом Академию попросил глава комиссии академик Геннадий Месяц в связи с так называемым "делом ФИАНа".

Президиум подтвердил полномочия комиссии и Месяца на заседании 8 ноября. Предыдущий состав комиссии был утвержден в 2015 году, с тех пор сменился состав президиума РАН. И, хотя комиссию не распускали, ей для продолжения работы было нужно формальное разрешение нового президиума. комиссия формально не была распущена, однако ее состав был утвержден в 2015 году предыдущим составом президиума и поэтому нужна формальная санкция нового президиума.

Геннадий Месяц в 2004—2015 годах был директором Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАНа).

30 июля у нынешнего директора ФИАНа Николая Колачевского прошли обыски по делу высокотехнологичной компании "Триоптикс", которая арендует у института помещения. Компания отправила в Германию несколько оптических стекол для метеорологических станций. Два стекла задержали на таможне. Следствие заподозрило, что их можно использовать в военных целях и в космосе. По факту было возбуждено уголовное дело о контрабнде. Колачевский сейчас находится под подпиской о невыезде.

Жесткую форму обысков раскритиковал ученый совет ФИАНа, а также академики авторитетного "Клуба 1 июля".

На заседании 8 ноября президент РАН Александр Сергеев заявил, что Академия по закону является высшим экспертным органом в стране и должна иметь голос в вопросах экспорта, и предложил высказаться в связи с обысками.

"Я считаю, что наш голос здесь должен прозвучать - не только в виде непонимания того, в какой форме это все было сделано, но и по существу, потому что, если ставить вопрос относительно высокотехнологичных поставок, конечно, мы здесь должны важную роль играть", - сказал он.