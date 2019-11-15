На выборах в РАН прошли ректор СПбГУ Кропачев и главный психиатр Минздрава Кекелидзе

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Общее собрание Российской академии наук утвердило результаты голосования на прошедших 14 ноября выборов новых академиков и членов-корреспондентов. Протоколы счетной комиссии собранию зачитал ее председатель, академик Игорь Соколов.

Среди избранных академиков РАН директор НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина Иван Стилиди, директор НИЦ офтальмологии РНИМУ им.Н.И.Пирогова, офтальмолог Христо Тахчиди (отделение медицинских наук) и космонавт Виктор Савиных (отделение наук о земле). Всего было выделено 76 вакансий академиков.

Среди новых членкоров - ректор СПбГУ юрист Николай Кропачев (отделение общественных наук); научный руководитель Госархива, историк Сергей Мироненко и директор Института мировой литературы им. Горького РАН Вадим Полонский (отделение историко-филологических наук); главный внештатный врач-психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе и гендиректор ГНЦ ФМБЦ им.Бурназяна Александр Самойлов (отделение медицинских наук). Всего было 171 место.

Из 1884 членов академии участвовали 1254, в том числе 567 академиков. Поскольку академиков выбирают только академики, а членов-корреспондентов - все члены РАН, академики получили по два бюллетеня.

На предыдущих выборах в 2016 году в Академию избрались сотрудники Управделами президента, Минобороны, ФСБ и МВД. Президент Владимир Путин раскритиковал за это тогдашнего президента РАН Владимира Фортова и затем уволил избравшихся в РАН с госслужбы. В этом году чиновников среди кандидатов не было.

Комиссия РАН по борьбе со лженаукой в сентябре сообщила о плагиате и признаках лженауки в работах у 56 кандидатов в академики и членкоры. Затем этих соискателей проверили экспертные комиссии и все же рекомендовали к избранию 14 человек из 56.

В ноябре комиссия сообщила о признаках лженаучности в работах некоторых соискателей. Четверых уличили в продвижении релиз-активных препаратов, которые в феврале 2017 года были признаны лженаучными вместе с прочими принципами гомеопатии. Еще один кандидат предложил "классифицировать все живые организмы по мере их деградации от форм, созданных Творцом", а также "рассматривает хищничество и паразитизм в живой природе не как следствие адаптивной эволюции, но как результат грехопадения", говорится в докладе. Еще один кандидат допускает бесконтактную передачу информации "о предшествующем обучении от умирающего организма к зарождающемуся". 11 ноября комиссия по лженауке отозвала свои возражения по двум кандидатам.