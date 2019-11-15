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Суд не стал рассматривать иски службы такси к Навальному из-за акций протеста

Суд не стал рассматривать иски службы такси к Навальному из-за акций протеста
Политик Алексей Навальный
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU -Тушинский суд Москвы из-за неявки истца оставил без рассмотрения три иска ООО "М.Такси Коммуникации" к оппозиционерам из-за летних несанкционированных акций протеста в столице.

Как сообщили "Интерфаксу" в суде, два иска службы такси оставлены без рассмотрения из-за повторной неявки истца на заседание. Ответчиками по этим искам были оппозиционеры Алексей Навальный, Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Владимир Милов, Александр Соловьев, Олег Степанов и Георгий Албуров.

Протесты в Москве

Ранее суд по аналогичным основаниям оставил без рассмотрения иск "М.Такси Коммуникации" к Борису Золоторевскому.

"М.Такси Коммуникации" требовало взыскать с представителей оппозиции почти 800 тыс. рублей убытков из-за организации в центре Москвы не согласованных властями акций протеста 27 июля, 3 и 10 августа.

Согласно закону, если истец захочет возобновить производство по делу, он может подать в суд соответствующее ходатайство, предъявив доказательства того, что не пришел на прошлый процесс по уважительной причине.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "М.Такси Коммуникации" зарегистрировано в Москве, основной вид деятельности компании - "деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем".

Алексей Навальный М.Такси Коммуникации

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