Челябинского экс-судью объявили в розыск за развращение несовершеннолетних

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Находящийся в отставке судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов стал фигурантом двух уголовных дел.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону, Югов объявлен в розыск, он подозревается по двум статьям: ст.135 (развратные действия) и ст.151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий).

Бывшему судье вменяются развратные действия в отношении двух не достигших 16-летнего возраста девочек в 2009-2015 годах, а также вовлечение одной из них в совершение антиобщественных действий.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Югова, просят сообщать в отдел уголовного розыска ОМВД России по Коркинскому району Челябинской области, либо в четвертое следственное управление ГСУ СКР.