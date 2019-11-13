Адвокат арестованного за убийство историка Соколова опроверг слухи о его судимости

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Адвокат Александр Почуев, представляющий интересы доцента Олега Соколова по делу об убийстве аспирантки, с которой сожительствовал ученый, опровергает информацию о наличии у историка давней условной судимости.

"Олег Валерьевич фактически не судим, к уголовной ответственности не привлекался", - заявил Почуев журналистам в среду. Как утверждает защитник, "все представленные в Сети публикации на эту тему - "утки", предназначенные оклеветать и очернить окончательно историка".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Соколов в 1980-х годов якобы был условно наказан судом за гибель человека на съемках фильма "Россия Молодая", после того как ему доверили перегнать корабль с людьми, а он его утопил.

Почуев в среду также написал в соцсетях, что не верит в подлинность опубликованного в СМИ заявления другой студентки, где ученый обвиняется в жестоком избиении. "Данную публикацию (в газете "Московский комсомолец" - ИФ), если таковая действительно имела место, защита считает клеветой и анонимным пасквилем научных оппонентов с целью дискредитации научных достижений доцента Соколова", - заявил адвокат, попросив редакцию газеты предоставить для ознакомления подлинник заявления от якобы пострадавшей от избиения студентки.

В 2018 году газета "Московский комсомолец" (в Санкт-Петербурге), скрыв имя потерпевшей, опубликовала текст заявления в полицию от студентки Соколова, находившейся с ним в близких отношениях, в котором та обвиняла учителя в жестоком избиении в 2008 году в Москве, где он в то время жил. В заявлении студентка, в частности, рассказывает, что Соколов оскорбил ее, привязал к стулу, избивал в течение часа, угрожал изуродовать горячим утюгом, убить, "поднимал за волосы и за уши вместе со стулом", душил кожаным шнуром и отпустил только когда она "стала задыхаться и терять сознание". В материале МК отмечается, что дело по данному заявлению так и не дошло до суда.

63-летний историк, доцент СПбГУ (в настоящее время уволен), кавалер французского ордена Почетного легиона, специалист по военной истории Франции и основоположник военно-исторической реконструкции в России Олег Соколов был задержан 9 ноября после того, как его достали из реки Мойки с двумя отчлененными женскими руками в рюкзаке. В день задержания Соколов оформил явку с повинной.

Убитой оказалась 24-летняя Анастасия Ещенко, которая была ученицей и сожительницей Соколова. Она переехала в Петербург из Краснодарского края, успешно окончила бакалавриат и магистратуру СПбГУ, училась в аспирантуре.

Как выяснилось, Ещенко была убита 7 ноября четырьмя выстрелами из мелкокалиберного обреза, а позднее Соколов для сокрытия убийства расчленил труп и выбросил останки в Мойку. Дома у историка при обыске нашли только голову жертвы. Другие останки обнаружили в реке Екатерингофке.

11 ноября суд в Петербурге арестовал Соколова. На суде ученый заявил о своем раскаянии.