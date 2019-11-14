Занятия в благовещенском колледже прерваны на неопределенный срок после стрельбы

Со студентами работают психологи

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Учебные занятия в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства приостановлены, со студентами общаются следователи и психологи, сообщила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь губернатора области Эльвира Оверченок.

"Сейчас студентов опрашивает полиция и следователи. Занятия прерваны и будут ли они продолжены завтра, пока неизвестно. Отмечу также, что со студентами работают психологи", - сказала она.

В четверг 19-летний молодой человек устроил стрельбу в одной из аудиторий Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске.

В результате погиб 19-летний парень, еще трое молодых людей получили ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии, второй в состоянии средней тяжести, третий - "в компенсированном состоянии", рассказали в областном минздраве.

Стрелок покончил с собой.

По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений).