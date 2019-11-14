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Занятия в Амурском колледже, где студент стрелял в однокурсников, возобновятся в пятницу

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Учебные занятия в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где в четверг утром произошла стрельба, возобновятся в пятницу, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Со слов и.о. заместителя министра образования и науки Амурской области Михаила Захарова, завтра (15 ноября - ИФ) образовательный процесс в главном корпусе колледжа продолжится в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, в пятницу в колледже начнут работу специалисты службы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, созданной в Амурском областном институте развития образования.

"Сотрудники службы окажут психологическую помощь студентам и педагогам", - отмечается в сообщении.

14 ноября 19-летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства устроил стрельбу в здании учебного заведения из охотничьего оружия, которое было зарегистрировано на него. В результате один человек погиб, трое ранены. Стрелок покончил жизнь самоубийством.

По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений).

Благовещенск Амурская область

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