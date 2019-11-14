Криминалисты из Москвы помогут в расследовании стрельбы в Амурском колледже

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Следователи из Москвы подключатся к расследованию обстоятельств стрельбы в колледже в Приамурье, в результате которой два молодых человека погибли и трое получили ранения, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Она отметила, что глава СК Александр Бастрыкин направил в Благовещенск опытных криминалистов Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний учащийся открыл стрельбу из охотничьего оружия по своим одногруппникам. В результате один из учащихся погиб, еще трое с огнестрельными ранениями доставлены в больницу, им оказывается экстренная медицинская помощь. Стрелок покончил жизнь самоубийством.

Следственными органами СК РФ по Амурской области по факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений).

Бастрыкин дал указание в рамках расследования проверить организацию в учебном заведении системы охраны, дать оценку действиям всех должностных лиц колледжа и установить причины и условия, которые способствовали совершению учащимся данного преступления.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.