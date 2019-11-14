Мединский упрекнул СМИ в хайпе на деле об убийстве доцентом Соколовым своей ученицы

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Министр культуры РФ Владимир Мединский раскритиковал СМИ за освещение подробностей трагедии с убийством историком Олегом Соколовым своей аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко.

"Вместо того, чтобы хайпить на том, на чем не надо, вы бы лучше проблемы культуры освещали", - сказал Мединский журналистам в четверг в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума, отвечая на вопрос, был ли он знаком с Соколовым. "Стыдно, когда СМИ занимаются такой галиматьей и белибердой", - добавил министр.

11 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал теперь уже уволенного из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) 63-летнего историка Олега Соколова, который является кавалером французского ордена Почетного легиона, специалистом по военной истории Франции и основоположником военно-исторической реконструкции в России.

Он обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Ещенко, с которой сожительствовал. Как считает следствие, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Позже Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в Мойке. Он признал вину.

В среду, 13 ноября, стало известно, что следователи в Петербурге впервые допросили бывшего доцента СПбГУ в качестве обвиняемого в убийстве Ещенко. "Сегодня Олег Валерьевич отказался от права не свидетельствовать против себя по 51-й статье Конституции РФ и дал полные показания в качестве обвиняемого. Допрос производился с видеофиксацией. Показания он давал сквозь слезы, сожалея о содеянном", - заявил его адвокат Александр Почуев.