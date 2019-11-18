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В подмосковной нарколаборатории изъяли 41 кг мефедрона и 500 литров жидкости с наркотиками

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Подмосковье успешно прошла операция по ликвидации крупной нарколаборатории, производившей синтетические вещества, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, эту лабораторию организовали граждане России и Украины, а наркотики сбывались через нелегальные интернет-магазины. Трех наркоторговцев задержали с поличным. В частном домовладении в Подмосковье у них изъяли более 41 кг мефедрона и не менее 500 литров наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и химические реактивы.

Было возбуждено уголовное дело о производстве наркотических средств в особо крупном размере, задержанных арестовали.

Подмосковье ФСБ

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