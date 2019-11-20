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Что произошло за день: среда, 20 ноября

Шпион в Южном военном округе, проезд на МЦД и возвращение украинских кораблей после Керченского конфликта

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Ростовского военнослужащего заподозрили в работе на украинскую разведку. Он задержан, возбуждено дело о госизмене.

- Владимир Путин призвал правительство добиться роста реальных доходов россиян. Президент РФ на форуме "ВТБ Капитала" указал на то, что заработные платы растут и в номинальном, и в реальном размере, а доходы стоят на месте.

- Алексей Кудрин поспорил с министрами о задержках в расходовании бюджетных средств. Глава Счетной палаты отказался считать экономией отсутствие трат на запланированные программы и проекты.

- Москвичам напомнили о перепрограммировании карты "Тройка" для бесплатной пересадки с Московских центральных диаметров на метро и МЦК. В департаменте транспорта столицы отметили, что бесплатно совершать пересадку можно с 20 ноября.

- На Украину вернулись корабли, задержанные в ноябре 2018 года за незаконное пересечение границы РФ. Командующий ВМС Украины пожаловался, что корабли не на ходу, так как россияне их "угробили".

- Госдума разрешила Виктору Садовничему остаться во главе МГУ после 80-летия. Принятые поправки снимают ограничения, касающиеся ректоров МГУ и СПбГУ и сроков их пребывания в должности.

- Ночь на 21 ноября станет самой морозной в Москве с начала осени. Синоптики прогнозируют до минус 7-9 градусов в столице.

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