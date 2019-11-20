Ночь на 21 ноября станет самой морозной в Москве с начала осени

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - По уточненному прогнозу Гидрометцентра России, в ночь на четверг температура воздуха в Москве может опуститься до минус 7-9 градусов, по области - до минус 11 градусов.

Ближайшая ночь в столице станет самой морозной с начала этой осени. Пока температурный минимум был зафиксирован 1 ноября и составил минус 3,8 градусов.

По прогнозу синоптиков, атмосферное давление будет резко расти и достигнет 770-771 мм ртутного столба. Существенных осадков в ночь на четверг в Москве не ожидается.

В столичном метеобюро "Интерфаксу" уточнили, что температура воздуха в Москве и Подмосковье начала стремиться к минусовой, в черте города переход температуры через ноль в сторону отрицательных значений ожидается с 14:00 до 17:00.

По данным на 13:00, на главной московской метеостанции в районе ВДНХ было зафиксировано плюс 1,2 градуса.