Ростовского военнослужащего заподозрили в работе на украинскую разведку

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Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Ростовской области задержан российский военнослужащий, которого подозревают в сборе сведений военного характера по заданию украинской военной разведки.

"ФСБ в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России, военнослужащий Южного военного округа", - сообщили в среду "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.

Там отметили, что он собирал данные по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины, и утечка этой информации за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности России.

ФСБ России возбудила уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена).