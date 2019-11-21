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Совет Европы счел законопроект о физлицах-иноагентах новым ударом по свободе СМИ

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала Госдуму не принимать законопроект о физлицах-иноагентах, предупредив, что в случае одобрения данного документа это станет новым серьезным ударом по свободе СМИ и "возможности людей получать и передавать информацию".

Об этом говорится в заявлении Миятович, переданном в четверг в "Интерфакс" ее пресс-службой. По словам европейского омбудсмена, такой закон "позволил бы властям причислять к "иноагентам" любого человека, который распространяет информацию и материалы и получает иностранное финансирование".

В случае принятия данный закон только усугубит ситуацию в области свободы слова, и без того омраченную законодательными ограничениями применительно к некоммерческим организациям, предупреждает Миятович. Подобная ситуация несовместима с международными и европейскими стандартами в области прав человека, подчеркивается в заявлении.

Законопроект о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иноагентов может быть принят Госдумой в третьем, окончательном чтении, уже в четверг, 21 ноября.

Госдума на заседании в минувший вторник, 19 ноября, одобрила поправки, по которым иностранными агентами могут быть признаны физические лица, распространяющие сообщения СМИ-иноагентов или участвующие в их создании.

Ранее в ноябре председатель комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин заверял, что законопроект о гражданах-иноагентах не касается блогеров и российских публицистов и затронет "узкий круг лиц". Речь ни в коем случае не идет об ограничении свободы слова и информации, подчеркивал депутат.

Совет Европы Дунья Миятович Госдума

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