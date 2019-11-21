Федотов назвал закон о физлицах-иноагентах абракадаброй

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Соавтор закона "О средствах массовой информации", экс-глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов раскритиковал принятый Госдумой закон, позволяющий признавать физических лиц иностранными агентами.

"Я знаком с этим законопроектом, и он у меня вызывает самое критическое отношение. Потому что с точки зрения юриспруденции - это просто абракадабра. Здесь перепутано все, и представить себе, что физическое лицо может быть средством массовой информации - это юридический нонсенс, поскольку, согласно закону "О СМИ" средство массовой информации - это форма периодического распространения массовой информации. А человек не может быть формой", - сказал Федотов "Интерфаксу" в четверг.

"Здесь перепутаны субъекты и объекты права. Это ошибки на уровне второго курса юридического факультета. И если с этим разбираться серьезно, то они очевидны", - считает он.

"Если говорить о политической стороне дела, то, насколько я могу судить из комментариев создателей этого законопроекта, смысл заключается в том, чтобы ответить зеркальными мерами на ущемление российских журналистов в США и других странах. Но для этого совершенно не надо придумывать историю с иностранными агентами. У нас в законе о СМИ еще с 1991 года есть норма о том, что российское правительство вправе принять зеркальные меры в отношении тех стран, в которых ущемляются права российских журналистов. Вот это и надо было сделать, и не надо городить турусы на колесах", - сказал Федотов.

"Все это делается гораздо проще, и тогда не возникает опасений у общества, что любого человека могут признать средством массовой информации, и тем более иностранным агентом", - отметил он.

По мнению Федотова, широкое толкование закона возможно, "потому что это юридическая бессмыслица, а ее можно толковать, как угодно". "Я, например, получаю зарплату в университете, а в университете учатся на платной основе иностранные студенты. Значит, я получаю деньги из иностранного источника и рискую стать иностранным агентом, как и все другие преподаватели. Но все уважающие себя российские университеты и институты обучают студентов-иностранцев. Ну, так что же нам теперь, всем записаться в иностранные агенты? В общем, просто юридический бред", - сказал один из авторов закона о СМИ.

Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном, чтении закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны физические лица, распространяющие сообщения СМИ-иноагентов или участвующие в их создании.

Согласно положениям закона, "физическое лицо или российское юридическое лицо, распространяющее сообщения и материалы, которые созданы и распространены иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, учрежденным иностранным СМИ-иноагентом, и (или) участвующие в создании указанных сообщений и материалов, могут быть признаны выполняющими функции иностранного агента".

Это касается случаев, если такое лицо получает денежные средства и иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц, от иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, российских юридических лиц, учрежденных иностранными СМИ - иноагентами, российских юридических лиц, получающих денежные средства или иное имущество от указанных источников, или от российских юридических лиц, учрежденных такими иностранными СМИ.

Закон предусматривает, что СМИ-иноагент в течение месяца со дня признания таковым обязано учредить российское юрлицо.

Издания, уже состоящие в реестре иноагентов, должны будут создать российское юридическое лицо до 1 февраля 2020 года.