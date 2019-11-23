У берегов Малайзии задержали сухогруз с россиянином в экипаже

По данным дипломатов, в команде судна также 22 украинца

Сотрудник малазийского морского правоохранительного агентства. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Сухогруз с 22 гражданами Украины и одним россиянином задержаны в территориальных водах Малайзии, сообщило в субботу посольство РФ в Куала-Лумпуре в фейсбуке.

"По информации, полученной посольством из агентства по охране морских границ Малайзии, 21 ноября в 14:30 по местному времени в малайзийских территориальных водах задержан сухогруз "New Orion" (флаг Камеруна) с экипажем из 22 граждан Украины и одного гражданина России", - сообщили в посольстве.

В дипмиссии уточнили, что причиной задержания судна послужило отсутствие разрешения на якорную стоянку. В настоящий момент проводятся следственные действия.

Личность гражданина России пока не установлена.