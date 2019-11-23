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Путин призвал единороссов самостоятельно реагировать на проблемы в регионах

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал членов партии "Единая Россия" не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на "прямой линии", а решать их самостоятельно.

"Прошу вас, будьте партией лидеров во всем. Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь очередной "прямой линии", которая проводится у меня ежегодно. Старайтесь своими силами решать этим вопросы, добиваться справедливости", - сказал он в субботу на съезде "Единой России".

Путин отметил, что именно члены партии должны первыми видеть проблемы в регионах.

"На местах вы должны это видеть, если чиновники не видят, терзать их, трясти, добиваться решения", - подчеркнул президент.

XIX съезд партии "Единая Россия" проходит в субботу на ВДНХ.

Единая Россия Владимир Путин

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