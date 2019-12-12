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ХроникаПожар на "Адмирале Кузнецове"Обновлено в 12:02

Госпитализированы все десять пострадавших на "Адмирале Кузнецове"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - При пожаре на авианосце "Адмирал Кузнецов" пострадали десять человек, их всех положили в больницу, заявили "Интерфаксу" в администрации Мурманской области.

Пожар на "Адмирале Кузнецове"

По словам чиновников, врачи оценивают состояние девяти пострадавших как средней степени тяжести, еще один находится в тяжелом состоянии.

Ранее источник "Интерфакса" говорил, что пострадали десять человек, но госпитализированы восемь. По его сведениям, врачи стабилизировали состояние всех пострадавших, угрозы их жизни нет. Состояние восьми он охарактеризовал как средней степени тяжести, еще одного - легкой.

В пресс-службе Северного флота сообщали, что пострадали двое военнослужащих, которые получили травмы дыхательных путей. Военные отмечали, что на корабле произошло задымление. Источник "Интерфакса" сообщал об одном пропавшем без вести.

Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" находится на ремонте и модернизации на 35-м судоремонтном заводе. Пожар в одном из энергетоотсеков корабля начался утром 12 декабря в ходе сварочных работ. Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сказал, что окалина от сварки попала на не убранные легковоспламеняющиеся материалы. Источники говорили, что площадь возгорания достигала 600 квадратных метров и было много густого дыма. Несколько часов спустя борьба за живучесть корабля продолжалась и было принято решение залить горящий отсек водой.

Хроника Пожар на "Адмирале Кузнецове"
Адмирал Кузнецов ВМФ ОСК Алексей Рахманов ЦС Звездочка Мурманская область

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