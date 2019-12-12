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ХроникаПожар на "Адмирале Кузнецове"Обновлено в 12:02

Источник сообщил о стабилизации пострадавших на "Адмирале Кузнецове"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Врачи стабилизировали состояние восьмерых пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Пожар на "Адмирале Кузнецове"

По его словам, им оказывают всю необходимую амбулаторную и госпитальную помощь. Госпитализированы восемь человек, состояние семерых врачи оценивают как средней степени тяжести, еще одного - как легкой. Угрозы их жизни нет.

Ранее источник сообщал, что всего пострадали десять человек.

Пресс-служба Северного флота сообщила, что два члена экипажа получили травмы дыхательных путей. Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов и пресс-служба центра судоремонта "Звездочка" отмечали, что из гражданских специалистов никто не пострадал. Ранее источник "Интерфакса" говорил, что на корабле искали троих пропавших, с которыми после начала пожара пропала связь, двоих из них нашли.

Пожар на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов" начался утром в четверг. Корабль с весны 2018 года находится на ремонте и модернизации на 35-м судоремонтном заводе. Рахманов сказал, что во время сварки в энергоотсеке окалина попала на легковоспламеняющиеся неубранные предметы, и связал пожар с "человеческим фактором".

Хроника Пожар на "Адмирале Кузнецове"
Адмирал Кузнецов ВМФ ОСК Алексей Рахманов ЦС Звездочка

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