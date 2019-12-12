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ХроникаПожар на "Адмирале Кузнецове"Обновлено в 12:02

В борьбе за живучесть "Адмирала Кузнецова" горящий отсек зальют водой

Источник назвал "достаточно серьезной" ситуацию на горящем корабле

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" продолжается, горящий энергоотсек решили залить водой, сообщил информированный источник "Интерфакса".

Пожар на "Адмирале Кузнецове"

По его словам, ситуация с пожаром остается "достаточно серьезной", продолжается тушение и борьба за живучесть корабля.

К тушению подключили дополнительные силы, в том числе пожарный катер Северного флота, сказал другой источник агентства.

Ранее пресс-служба Северного флота сообщила, что на корабле произошло задымление и его уже локализовали силами экипажа и пожарных. Моряки вывели с судна гражданских специалистов. Военные также сообщили, что пострадали два моряка, которые с первых минут участвовали в тушении, они получили травмы дыхательных путей.

Пожар в энергоотсеке крейсера начался утром во время сварки. Как говорил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, окалина попала на не убранное оборудование или горючие жидкости и причиной пожара мог быть человеческий фактор.

Сообщалось, что площадь возгорания достигала 600 квадратных метров, но в точности ее определить мешал густой дым. Источники говорили о горевшей солярке или электрокабелях.

Также сообщалось о троих пропавших без вести, из которых затем нашли двоих.

Хроника Пожар на "Адмирале Кузнецове"
Адмирал Кузнецов ВМФ ОСК Алексей Рахманов ЦС Звездочка

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