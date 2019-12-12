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ХроникаПожар на "Адмирале Кузнецове"Обновлено в 12:02

Пожар в энергоотсеке задержит сдачу "Адмирала Кузнецова" минимум на полгода

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Сроки ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов" сдвинутся как минимум на полгода из-за пожара в энергоотсеке, считает информированный источник "Интерфакса".

Пожар на "Адмирале Кузнецове"

"Естественно, сроки сдвинутся, если энергоотсек горит. Чтобы энергоотсек отремонтировать, понадобится минимум полгода, плюс ещё полгода чтобы достать материалы, кабели разного сечения, разной номенклатуры. На складах этого, скорее всего, нет уже давным-давно, понадобится лишних полгода точно", - сказал он.

Он объяснил, что дизельные отсеки обеспечивают резервное питание корабля. Без резервного питания крейсер будет небоеспособен. Если подтвердится, что в отсеке горят и электрокабели, их также придется перетягивать, а это означает "очень большие затраты", сказал собеседник агентства.

По его мнению, несмотря на пожар и его последствия ремонт и модернизацию авианосца, вероятнее всего, продолжат.

На вопрос, сколько членов экипажа могло находиться на борту в момент возгорания, он ответил, что при ремонте обычно экипаж сокращают почти на 50%.

Ранее на судоремонтном заводе "Звездочка" говорили, что пожар начался в ходе огневых работ, когда на борту были и гражданские специалисты, и члены экипажа, контролировавшие ход работ. В пресс-службе Северного флота заявили, что военные эвакуировали с корабля гражданских и участвовали в тушении "задымления", локализовав его.

Источник "Интерфакса" отмечал, что ситуация на корабле серьезная и борьба за живучесть крейсера продолжается. По его словам, горящий отсек планировали залить водой.

Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов говорил "Интерфаксу", что ущерб, нанесенный кораблю, оценят после того, как пожар потушат и можно будет пройти в пострадавшие отсеки. Как случившееся скажется на ремонте, он сказать не смог.

Ранее Рахманов говорил, что ремонт и модернизация авианосца идут по графику и завершатся в 2022 году. Летом 2019 года главком ВМФ Николай Евменов говорил, что флот рассчитывает получить крейсер в 2021 году.

"Адмирал Кузнецов" находится на ремонте с весны 2018 года. Подрядчиком работ стал центр судоремонта "Звездочка".

Хроника Пожар на "Адмирале Кузнецове"
Адмирал Кузнецов ВМФ ОСК Алексей Рахманов ЦС Звездочка

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