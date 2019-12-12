Источник сообщил о 12 пострадавших на "Адмирале Кузнецове"

Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Медицинская помощь потребовалась 12 пострадавшим при пожаре на авианосце "Адмирал Кузнецов", еще трое числятся пропавшими без вести, уточнил "информированный источник "Интерфакса". Раньше неофициально сообщалось об 11 пострадавших.

Официальных комментариев о пострадавших пока было мало, о пропавших без вести не сообщалось ничего.

В правительстве Мурманской области "Интерфаксу" сказали, что пострадали десять человек и все они госпитализированы - в Мурманскую областную клиническую больницу и областной клинический многопрофильный центр. Состояние девяти из них - средней степени тяжести, еще одного медики считают "тяжелым". По словам чиновников, пострадавшим оказывают "всю необходимую посиндромную помощь".

В пресс-службе Северного флота до того сообщали, что двое военнослужащих получили травмы дыхательных путей.

В момент возгорания на борту были члены экипажа, которые контролировали ремонтные работы, и гражданские специалисты.

О пропавших без вести источник "Интерфакса" говорил с самого начала пожара: в момент возгорания три человека находились в трюме и с ними пропала связь. Позднее сообщалось, что двоих из них нашли.

Пожар на корабле начался в четверг утром в ходе сварочных работ в энергоотсеке.