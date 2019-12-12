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ХроникаПожар на "Адмирале Кузнецове"Обновлено в 12:02

Источник сообщил о 12 пострадавших на "Адмирале Кузнецове"

Источник сообщил о 12 пострадавших на "Адмирале Кузнецове"
Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Медицинская помощь потребовалась 12 пострадавшим при пожаре на авианосце "Адмирал Кузнецов", еще трое числятся пропавшими без вести, уточнил "информированный источник "Интерфакса". Раньше неофициально сообщалось об 11 пострадавших.

Пожар на "Адмирале Кузнецове"

Официальных комментариев о пострадавших пока было мало, о пропавших без вести не сообщалось ничего.

В правительстве Мурманской области "Интерфаксу" сказали, что пострадали десять человек и все они госпитализированы - в Мурманскую областную клиническую больницу и областной клинический многопрофильный центр. Состояние девяти из них - средней степени тяжести, еще одного медики считают "тяжелым". По словам чиновников, пострадавшим оказывают "всю необходимую посиндромную помощь".

В пресс-службе Северного флота до того сообщали, что двое военнослужащих получили травмы дыхательных путей.

В момент возгорания на борту были члены экипажа, которые контролировали ремонтные работы, и гражданские специалисты.

О пропавших без вести источник "Интерфакса" говорил с самого начала пожара: в момент возгорания три человека находились в трюме и с ними пропала связь. Позднее сообщалось, что двоих из них нашли.

Пожар на корабле начался в четверг утром в ходе сварочных работ в энергоотсеке.

Хроника Пожар на "Адмирале Кузнецове"
Адмирал Кузнецов ВМФ ОСК Северный флот Мурманская область

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