Источник сообщил о 12 пострадавших на "Адмирале Кузнецове"
Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Медицинская помощь потребовалась 12 пострадавшим при пожаре на авианосце "Адмирал Кузнецов", еще трое числятся пропавшими без вести, уточнил "информированный источник "Интерфакса". Раньше неофициально сообщалось об 11 пострадавших.
Официальных комментариев о пострадавших пока было мало, о пропавших без вести не сообщалось ничего.
В правительстве Мурманской области "Интерфаксу" сказали, что пострадали десять человек и все они госпитализированы - в Мурманскую областную клиническую больницу и областной клинический многопрофильный центр. Состояние девяти из них - средней степени тяжести, еще одного медики считают "тяжелым". По словам чиновников, пострадавшим оказывают "всю необходимую посиндромную помощь".
В пресс-службе Северного флота до того сообщали, что двое военнослужащих получили травмы дыхательных путей.
В момент возгорания на борту были члены экипажа, которые контролировали ремонтные работы, и гражданские специалисты.
О пропавших без вести источник "Интерфакса" говорил с самого начала пожара: в момент возгорания три человека находились в трюме и с ними пропала связь. Позднее сообщалось, что двоих из них нашли.
Пожар на корабле начался в четверг утром в ходе сварочных работ в энергоотсеке.