Приморские поисковики обнаружили четыре танка на месте боев у озера Хасан

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Участники отряда "Авиапоиск" впервые обнаружили фрагменты четырех танков на месте боев, произошедших в 1938 году у озера Хасан в Приморье, сообщила пресс-служба отряда.

"В северной части озера Хасан поисковиками впервые за семь лет работы была визуально обнаружена и обследована трасса наступления 3-го танкового батальона 2-й мехбригады. Именно здесь 6 августа 1938 года после начала генерального штурма японских позиций пошли в бой танки Т-26 при поддержке пехоты 32-й стрелковой дивизии. При прохождении сильно заболоченной местности скорость и без того медленных бронемашин упала до 3-4 км/ч и они стали вязнуть. Начался их методичный расстрел японской артиллерией", – говорится в сообщении.

Поисковики обнаружили фрагменты подбитых танков Т-26, плавающего танка разведки Т-37.

"Вся трасса движения танков, по которой они шли в линейку, забита железом - отовсюду торчат искореженные обломки, лежат винтовочные и пулеметные гильзы, куски стали".

В 2020 году "Авиапоиск" планирует поднять все фрагменты погибшей бронетехники, чтобы увековечить память павших танкистов, поставить памятные знаки и собрать останки воинов, находки планируют передать в экспозиции, которую отряд размещает в Музее исторической техники во Владивостоке.

Ранее поисковики обнаружили в районе озера Хасан останки красноармейцев.

Хасанские бои – пограничное столкновение летом 1938 года между Японской императорской армией и Красной Армией из-за оспаривания Японией принадлежности территории у озера Хасан и реки Туманная. 29 июля японские войска атаковали позиции советских пограничников. Бои длились несколько дней. 11 августа 1938 года между советскими и японскими войсками было заключено перемирие. Границы СССР остались в неприкосновенности.