Эксперт заявил об использовании хакерами сайтов госорганов РФ для майнинга

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Киберпреступники используют для генерации криптовалют не только компьютеры обычных пользователей интернета, но и ресурсы крупных компаний, а также сайты госорганов РФ, сообщил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданного по приказу руководства ФСБ, Николай Мурашов.

"Нами отмечены случаи перепрофилирования вредоносного программного обеспечения, когда в его возможности добавлялись функции майнинга. Стоимость большинства виртуальных монет очень высока, поэтому желающих легко заработать деньги много. Злоумышленники взламывают компьютеры обычных пользователей и используют их вычислительный ресурс в своих целях", - сказал Мурашов на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, для генерации виртуальных монет может использоваться до 80% свободной мощности компьютера, причем легальный пользователь может даже об этом не знать.

"Захват для майнинга серверов крупных компаний грозит существенным снижением их производительности и значительным ущербом для бизнеса. Стоит отметить, что выявлены случаи майнинга криптовалюты с помощью зараженных информационных ресурсов различных государственных и муниципальных организаций. В этом случае злоумышленники заражают веб-страницы, и майнинг осуществляется в момент их просмотра в браузере", - сообщил замдиректора НКЦКИ.

Мурашов на пресс-конференции также рассказал, что в 2019 году было заблокировано около 12 тысяч "зарубежных информационных ресурсов, которые использовались злоумышленниками для нанесения ущерба нашей стране".

Кроме того, по его словам, в РФ по запросам иностранных партнеров в текущем году была прекращена деятельность более 6 тысяч вредоносных ресурсов. "Соотношение озвученных мной данных наглядно показывает, что основные центры распространения вредоносного программного обеспечения и управления бот-сетями находятся вне территории нашей страны", - заявил Мурашов.

Он подчеркнул, что это, в том числе, подтверждается результатами анализа, проведенного крупными зарубежными компаниями в сфере информационной безопасности.

Мурашов также добавил, что в текущем году в России удалось не допустить масштабных киберинцидентов. "Следует отметить, что такие попытки (попытки устроить киберинциденты - ИФ) предпринимались неоднократно. Кроме того, предотвращены масштабные заражения компьютерными вирусами, которые отмечены в других странах", - подчеркнул замглавы НКЦКИ.