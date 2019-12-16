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Полиция нашла вероятных участников стрельбы из машины в центре Перми

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Пермская полиция установила лиц, которые могут быть причастны к инциденту со стрельбой из машины в центре города.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили в понедельник, что "лица, возможно причастные к данному происшествию, установлены и доставлены в отдел полиции". Собеседник не уточнил число задержанных.

По данным региональных СМИ, в участок полиции доставили трех человек.

В минувшие выходные в соцсетях появилась видеозапись, на которой запечатлено, как на улице Монастырская пассажир автомобиля стреляет в небо. По данным региональных СМИ, этот инцидент произошел ночью в субботу, 14 декабря. Пострадавших нет.

На месте стрельбы полицейские нашли гильзы от холостых патронов светозвукового действия.

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