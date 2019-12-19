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Путин заверил, что Россия не собирается "закрывать" интернет

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Россия не движется в сторону "закрытия" интернета, закон о суверенном интернете направлен на функционирование Рунета, если страну попробуют отключить от глобальной сети, заявил президент РФ Владимир Путин.

Об этом Путин сказал на большой пресс-конференции в четверг. "Тот закон, о котором вы сказали (закон о суверенном интернете - ИФ), он направлен только на одно - не допустить негативных последствий с возможным отключением от мировой сети, управление которой в значительной степени находится за границей", - пояснил президент, отвечая на соответствующий вопрос журналиста о возможности "закрытия" интернета.

Он подчеркнул, что именно в этом заключается суверенитет. "Чтобы у нас были свои ресурсы, которые могут быть включены, и чтобы интернет не был отрезан от нас. Смысл этого закона только в этом", - пояснил Путин. Он добавил, что понятия "свободный интернет" и "суверенный интернет" не противоречат друг другу.

Ранее в декабре премьер РФ Дмитрий Медведев заверял, что целью закона о суверенном Рунете не является запрет чего-либо, этот документ нужен для того, "чтобы нас не отрезали как раз от мировой Сети, если кому-то в голову это придет".

Так называемый закон об устойчивом Рунете вступил в силу 1 ноября 2019 года. Документ был подписан Путиным в мае. Закон предусматривает создание в РФ независимой инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам.

"Интерфакс" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции президента.

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Владимир Путин

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