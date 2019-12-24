Поиск

Каждый второй россиянин оказался недоволен уровнем достатка своей семьи

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Менее половины россиян (46%) удовлетворены материальным положением своих семей, противоположную оценку положению дел дают 51% сограждан, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Два десятилетия назад только каждый четвертый был удовлетворен материальным положением своих семей. Сегодня, конечно, лучше, но удовлетворенность испытывают пока меньше половины - 46%", - сказал Фёдоров, представляя во вторник результаты опроса ВЦИОМ.

Социолог отметил, что исследования, проводившиеся 20 лет назад, показывали, что 74% россиян были недовольны материальным положением своих семей.

Наибольший удельный вес сограждан, которых устраивает материальное положение, приходится на возрастную категорию 18-24 лет - 57% респондентов, максимальная доля недовольных уровнем достатка своих семей приходится на россиян в возрасте 46-59 лет, сказал Федоров.

В сообщении на сайте ВЦИОМ, опубликованном во вторник, также отмечается, что за последние двадцать лет удовлетворенность россиян различными аспектами своей жизни повысилась. Самый высокий показатель характеризует оценку гражданами своего окружения: 90% участников исследования заявили, что удовлетворены кругом своего общения.

Своим образованием удовлетворены 81% россиян, двадцать лет назад об этом заявляли 57%. В 2000 году столько же россиян были удовлетворены своим положением в обществе. Сейчас эта доля выросла почти в 1,5 раза, достигнув 80%.

Удовлетворенность россиян своей жизнью в целом выросла на 17 процентных пунктов: сегодня о том, что они довольны своей жизнью, заявляют 79% опрошенных, двадцать лет назад — 62%, отметили в ВЦИОМ.

Проведение свободного времени сегодня удовлетворяет 70%, двадцать лет назад об этом говорили 58% респондентов. Увеличилась доля россиян, довольных отношениями на работе 60%, а работой в целом — 59%. В 2000 году положительные оценки этому аспекту своей жизни давали 47% и 40% респондентов соответственно.

Исследование было проведено в начале декабря среди 1600 человек в возрасте от 18 лет.

Валерий Федоров ВЦИОМ

Новости

В Кремле открестились от ситуации с увольнением журналистки после вопроса Путину

Глава ОСК заявил о готовности построить трубоукладчик для "Северного потока 2"

Следствие попросило арестовать главу одного из управлений ФТС и его заместителя

Мария Бутина вошла в экспертный совет при уполномоченном по правам человека

Мария Бутина вошла в экспертный совет при уполномоченном по правам человека

Туроператоры опровергли угрозу срыва полетов в новогодние праздники

Организаторов полицейских учений с участием школьников уволили из МВД

Организаторов полицейских учений с участием школьников уволили из МВД

BrandMonitor оценил контрафактный оборот "островков" в ТЦ в 25 млрд руб. в год

После обысков в ФТС был задержан глава управления таможенного дознания

После обысков в ФТС был задержан глава управления таможенного дознания

Заксобрание Свердловской области отказалось возвращать выборы мэра Екатеринбурга

Разбившийся Су-57 был первым серийным образцом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');