В сообщении с Крымом задерживаются четыре поезда

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В сообщении с Крымом задерживаются четыре поезда из-за остановки движения по Крымскому мосту в ночь на 17 ноября, сообщает "Гранд Сервис Экспресс" (оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

"В связи с временным закрытием движения по Крымскому мосту задерживаются поезда "Таврия" в направлении Крыма", - сказано в сообщении.

По данным на 8:30 по московскому времени, опаздывают два состава из Москвы и по одному составу из Петербурга и Адлера в Керчь. Они опаздывают на время в пределах от 2,5 часа до 4 часов. Пассажиров поездов, задерживающихся более четырех часов, обеспечат едой и питанием.

В 23:54 по Москве понедельника движение транспорта по Крымскому мосту было ограничено. В ночь на 17 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что мост был вновь атакован. Он призвал жителей и гостей республики воздержаться от поездок в этом направлении.

Крымский мост подвергся атаке и в ночь на 16 ноября. Движение по автомобильной части было перекрыто до вечера, пока его не возобновили в реверсивном режиме. Движение по железнодорожной части с утра 16 ноября осуществлялось штатно. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что собраны проектировщики, строители и ресурсы для проведения восстановительных работ.