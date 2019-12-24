Суд вынес новый приговор по делу об убийстве подростка, заступившегося за мать

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Архангельской области вынесен приговор жителю Северодвинска по факту убийства подростка и покушения на его мать в 2017 году, сообщает пресс-служба СК РФ во вторник.

Приговором суда Роману Пронину назначено наказание в виде 20,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда на общую сумму 1,8 млн рублей.

Суд установил, что 1 мая 2017 года в Северодвинске в ходе возникшего конфликта на бытовой почве мужчина напал с ножом на местную жительницу Наталью Крапивину. Сын потерпевшей Иван Крапивин, которому на тот момент было 15 лет, вступился за маму, однако нападавший несколько раз ударил его по голове металлической гантелью.

Мальчик был госпитализирован и прооперирован в городской больнице Северодвинска. Позднее он проходил лечение и в других медицинских учреждениях, в том числе находился под наблюдением врачей и лично Леонида Рошаля в Москве. В декабре 2018 года он скончался.

На момент смерти подростка Пронин уже был осужден по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за покушение на убийство двух лиц. Следствие назначило дополнительную судебно-медицинскую экспертизу, установившую причинно-следственную связь между действиями Пронина и смертью Крапивина. Ее результаты послужили основанием для отмены приговора и возобновления расследования по вновь открывшимся обстоятельствам.

В рамках расследования ему было предъявлено новое обвинение в совершении более тяжких преступлений - убийства и покушения на убийство. "Необходимо отметить, что Роман Пронин, не признав вину в ходе следствия, выдвигал в свою защиту версии о причастности к преступлению других лиц. Однако все они были проверены и опровергнуты следователем. Также в отношении обвиняемого проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая подтвердила его вменяемость", - сообщает СК РФ.