В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Это наша внутренняя обычная работа, называется комиссия по оптимизации расходов. (...) Мы ищем наиболее эффективные решения использования государственных средств. Действительно, мы подготовили предложения о том, чтобы посмотреть возможность использовать для автотранспорта, которым пользуются чиновники, агрегаторы такси. Почему бы и нет?" - сказал он, комментируя появившуюся в СМИ информацию о рассмотрении такого вопроса.

"Некоторое время назад, года два, Минфин такое проводил, но в то время выяснилось, что использование агрегатора даже было несколько дороже, нежели если закупать автомобиль и нанимать водителя. Потому что все-таки подача автомобиля, навыки водителей должны быть определенные, требования к автомобилю", - рассказал Силуанов.

Однако, по его словам, сейчас предложения агрегаторов стали более конкурентоспособными.

"Сегодня агрегаторы стали двигаться с точки зрения предложений по цене, и сегодня предложение о задействовании таких агрегаторов для транспортных услуг чиновникам стало более конкурентоспособным. Мы предложили, давайте посмотрим", - сказал Силуанов.