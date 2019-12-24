Поиск

В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Это наша внутренняя обычная работа, называется комиссия по оптимизации расходов. (...) Мы ищем наиболее эффективные решения использования государственных средств. Действительно, мы подготовили предложения о том, чтобы посмотреть возможность использовать для автотранспорта, которым пользуются чиновники, агрегаторы такси. Почему бы и нет?" - сказал он, комментируя появившуюся в СМИ информацию о рассмотрении такого вопроса.

"Некоторое время назад, года два, Минфин такое проводил, но в то время выяснилось, что использование агрегатора даже было несколько дороже, нежели если закупать автомобиль и нанимать водителя. Потому что все-таки подача автомобиля, навыки водителей должны быть определенные, требования к автомобилю", - рассказал Силуанов.

Однако, по его словам, сейчас предложения агрегаторов стали более конкурентоспособными.

"Сегодня агрегаторы стали двигаться с точки зрения предложений по цене, и сегодня предложение о задействовании таких агрегаторов для транспортных услуг чиновникам стало более конкурентоспособным. Мы предложили, давайте посмотрим", - сказал Силуанов.

Минфин РФ

Новости

Роспотребнадзор намерен прекратить торговлю "снюсом" в РФ

По делу генерала ФТС Кизлыка арестован его заместитель Серебро

Что произошло за день: вторник, 24 декабря

Володин призвал Польшу извиниться за поддержку идеи Гитлера выслать евреев в Африку

Володин призвал Польшу извиниться за поддержку идеи Гитлера выслать евреев в Африку

Екатерину Винокурову не будут исключать из СПЧ после инцидента

Путин допустил изменение Конституции для создания единой системы власти

В РПЦ объяснили участие патриарха в коллегии Минобороны

"Исчезнувшего" сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю

"Исчезнувшего" сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю

Путин назвал "антисемитской свиньей" и "сволочью" работавшего в Германии в 39-м году посла Польши

Мосгорсуд подтвердил решение о годности сотрудника ФБК к военной службе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');