Следствие попросило продлить домашний арест Калви и Дельпаля до 13 февраля

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайства следствия о продлении до 13 февраля домашнего ареста основателю и старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданину США Майклу Калви и партнеру компании по индустрии финансового сектора, гражданину Франции Филиппу Дельпалю.

Пресс-секретарь суда Ирина Морозова сообщила "Интерфаксу", что ходатайства уже поступили в суд. Заседание назначено на 9 января в 10:00.

К середине февраля с момента задержания Калви и Дельпаля и избрания им меры пресечения пройдет уже год.

В тот же день суд рассмотрит ходатайства о продлении сроков домашнего ареста на аналогичный период еще двум фигурантам дела Калви - бывшему председателю правления банка "Восточный" Алексею Кордичеву и экс-директору банка по инвестициям Александру Цакунову.

Ходатайства о продлении сроков ареста еще троих фигурантов так называемого "дела Baring Vostok" - партнера фонда Вагана Абгаряня, директора по инвестициям Ивана Зюзина и бывшего генерального директора "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Максима Владимирова - суд рассмотрит 10 января в 12:00.

Как сообщалось, следственные действия по делу завершены. На прошлой неделе обвиняемые вместе с адвокатами начали знакомиться с материалами расследования. В окончательный редакции фигурантам дела предъявлено обвинение в особо крупной растрате 2,5 млрд рублей банка "Восточный" (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, Калви и его предполагаемые соучастники похитили путем растраты 2,5 млрд рублей у "Восточного", частично принадлежащего Evison Holdings - структуре Baring Vostok. Американский бизнесмен и другие обвиняемые настаивают на том, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над банком.