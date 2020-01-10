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Мальчик, заразившийся в пермском кафе сальмонеллезом, умер в больнице

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 11-летнего ребенка, который попал в больницу с сальмонеллезом после посещения кафе в ноябре 2019 года, сообщается в пятницу на сайте регионального управления СКР.

По данным ведомства, 15 ноября 2019 года 11-летний мальчик после похода в кафе почувствовал себя плохо и в тяжелом состоянии был госпитализирован. В тот же день в больницу поступили еще несколько человек, отравившихся в этом же и еще одном кафе. У всех этих людей обнаружили сальмонеллез.

"27 декабря 2019 года в инфекционной больнице краевого центра один из пострадавших детей - 11-летний мальчик - скончался", - отметили в краевом СУСК. В связи с этим было возбуждено дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Кроме того, следователи расследуют еще одно дело - о массовом отравлении, то есть об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Всего потерпевшими признаны 32 взрослых и трое детей.

Пермь

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