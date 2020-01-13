В Омске уволился врач, вышедший на дежурство пьяным и отказавшийся принимать пациентов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Врач-травматолог омской городской поликлиники №1 уволился, получив выговор после инцидента во время его дежурства. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Омской области.

Отмечается, что травматолог Евгений Батушенко пришел 11 января на работу в нетрезвом виде. На замену был вызван его коллега. Минздрав организовал проверку.

В сообщении отмечается, что по результатам проверки администрация медучреждения объявила врачу выговор за нарушение трудовой дисциплины. "Сегодня Батушенко уволен по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Ранее местные СМИ со ссылкой на соцсети сообщали, что 71-летний врач отказался принимать пациентов из-за низкой зарплаты, кроме того, он был недоволен условиями труда.