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Трое жителей Забайкалья с помощью пушки перебрасывали наркотики в колонию

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Полиция задержала трех жителей города Краснокаменска Забайкальского края, которые подозреваются в переброске наркотиков на территорию исправительной колонии с помощью самодельной пушки, сообщает пресс-служба МВД России.

Этим делом полицейские заинтересовались, после того как представители УФСИН по краю нашли на прилегающей к колонии территории три свертка с наркотиками.

В результате расследования на дороге был остановлен автомобиль, в салоне которого находился один из подозреваемых. В машине было обнаружено около 500 граммов марихуаны. Одновременно по адресам проживания были задержаны двое предполагаемых сообщников.

В ходе обыска была изъята самодельная пневматическая пушка, с помощью которой злоумышленники и перебрасывали наркотики на территорию колонии.

Подозреваемые арестованы.

Забайкальский край

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