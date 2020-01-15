На Сахалине закрыли подпольную стоматологию с врачом из Китая без образования

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Подпольную стоматологию, в которой в качестве стоматолога работал гражданин КНР, не имеющий медицинского образования, закрыли сотрудники полиции в Южно-Сахалинске, сообщает в среду пресс-служба УМВД региона.

"Нелегальный кабинет находился в одном из частных домов по улице Новой в Южно-Сахалинске. Одну из комнат иностранцы переоборудовали под стоматологический кабинет, а в другой проживали. При этом непосредственный "стоматолог" плохо владел русским языком, поэтому при общении с клиентами двое его знакомых выступали в роли переводчика и ассистента. Также в их обязанности входили поиски клиентов и прием звонков", - говорится в сообщении.

Все трое - граждане КНР, недавно прибывшие в РФ по коммерческой визе и не имевшие права осуществлять на территории страны трудовую деятельность.

"Помимо этого, оказалось, что злоумышленник оказывал стоматологические услуги, не имея медицинского образования, и являлся самоучкой. Нормы санитарии в нелегальном кабинете не соблюдались: инструменты находились в нестерильных местах хранения, использованные расходные материалы не утилизировались должным образом и находились вместе с неиспользованными", - отмечает пресс-служба.

Возбуждено административное дело по статье "осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)" (ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ).