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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 12:36

Такси с пассажирами упало с моста в реку в Челябинске

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел с моста в центре Челябинска в реку, есть пострадавшие.

Пресс-служба регионального управления ГИБДД сообщила, что инцидент произошел ночью 16 января. 22-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo Nexia, по предварительной информации, не справился с управлением, наехал на бетонное ограждение и электроопору, повредив ее. После этого автомобиль опрокинулся с моста в реку Миасс.

По данным ГИБДД, в результате аварии были госпитализированы в городскую больницу сам водитель автомобиля и две его пассажирки 16 и 15 лет.

В свою очередь в пресс-службе городского управления здравоохранения сообщили, что пострадавших - четверо (водитель и три пассажира такси). "С места происшествия доставлены в больницы города с черепно-мозговыми травмами двое мужчин 21 и 22 лет и две девушки 15 и 16 лет", - уточнили в горздраве.

Челябинск

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