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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 12:36

"Справедливая Россия" решила голосовать за Михаила Мишустина

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Фракция "Справедливая Россия" в Госдуме поддержит предложенную президентом кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ.

"Все единогласно поддержали кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра", - заявили "Интерфаксу" депутаты "Справедливой России" по итогам заседания фракции в четверг.

Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова в своём телеграм-канале также сообщила, что на встрече эсеров с Мишустиным больше всего вопросов ему задали "про экологию и культуру, критика прозвучала в отношении исполнения госпрограммы сохранения реки Волги, также депутаты высказались по проблемам сохранения лесов".

Глава фракции Сергей Миронов сказал журналистам, что депутатам от "Справедливой России" импонирует профессиональная позиция Мишустина по прогрессивной шкале НДФЛ.

"Могу сказать, что по теме о возможности введения прогрессивной шкалы подоходного налога мы впервые услышали аргументы, с которыми можно не соглашаться, с которыми можно дискутировать, но это были аргументы профессионала", - сказал он журналистам по итогам консультаций его фракции с Мишустиным.

"Нам это очень понравилось, и фракция приняла решение подавляющим большинством - один у нас человек воздержался - фракция поддержит кандидатуру Михаила Владимирович Мишустина на пост председателя правительства", - добавил он.

Ранее в четверг глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов рассказал журналистам, что Мишустин на встрече с КПРФ назвал неэффективным и неактуальным на данный момент переход на прогрессивную шкалу НДФЛ. По словам Мишустина, которые привел депутат, сейчас в России насчитывается порядка 20 млн человек, чьи доходы меньше прожиточного минимума.

"У нас нет среднего класса, не с кого собирать прогрессивную статью. А вопрос с богатыми и сверхбогатыми надо решать по-другому, большей прозрачностью и большей ответственностью", - добавил Гаврилов.

Ранее в ЛДПР сообщили о решении поддержать кандидатуру Мишустина, предложенную президентом РФ Владимиром Путиным. В КПРФ планируют воздержаться при голосовании.

Хроника 15 – 16 января 2020 годаНовое правительство
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