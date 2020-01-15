Мутко объяснил отставку правительства запросом на изменения

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Отставка правительства РФ вызвана запросом на изменения и новые подходы к работе, заявил в среду вице-премьер Виталий Мутко, курирующий сферу строительства.

"Правительство провело заседание с участием президента, Дмитрий Анатольевич (Медведев - ИФ) подробно все изложил. Исходя из этого, мы посчитали, что это большой вызов, запрос на изменения, надо выходить с новыми подходами", - сказал Мутко на встрече с членами Ассоциации инновационных регионов России.

Он добавил, что в четверг состоится заседание правительства. "Мы трудимся, исполняем обязанности до последнего, пока не будет сформировано новое правительство", - сказал вице-премьер.

В среду на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство подает в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции. Медведев напомнил о послании главы государства Федеральному собранию, где были обозначены "важные приоритеты работы в нашей стране на ближайший год". Кроме того, отметил Медведев, был "обозначен целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ". Он отметил, что, когда они будут приняты, изменится не только ряд статей Конституции, но и в целом баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.

Президент поблагодарил кабинет министров за проделанную работу и попросил исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительства в новом составе.

Также Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и предложить ее Дмитрию Медведеву.