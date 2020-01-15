Поиск
Важно 16:34
Правительство РФ подало в отставку

Мутко объяснил отставку правительства запросом на изменения

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Отставка правительства РФ вызвана запросом на изменения и новые подходы к работе, заявил в среду вице-премьер Виталий Мутко, курирующий сферу строительства.

"Правительство провело заседание с участием президента, Дмитрий Анатольевич (Медведев - ИФ) подробно все изложил. Исходя из этого, мы посчитали, что это большой вызов, запрос на изменения, надо выходить с новыми подходами", - сказал Мутко на встрече с членами Ассоциации инновационных регионов России.

Он добавил, что в четверг состоится заседание правительства. "Мы трудимся, исполняем обязанности до последнего, пока не будет сформировано новое правительство", - сказал вице-премьер.

В среду на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство подает в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции. Медведев напомнил о послании главы государства Федеральному собранию, где были обозначены "важные приоритеты работы в нашей стране на ближайший год". Кроме того, отметил Медведев, был "обозначен целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ". Он отметил, что, когда они будут приняты, изменится не только ряд статей Конституции, но и в целом баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.

Президент поблагодарил кабинет министров за проделанную работу и попросил исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительства в новом составе.

Также Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и предложить ее Дмитрию Медведеву.

Правительство в момент отставки

9
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин в Доме правительства РФПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявляет об отставке правительства в действующем составеВице-премьер РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТрутневМинистр культуры РФ Владимир Мединский и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (слева направо)Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин НосковПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин во время встречи с членами правительства РФВице-премьер РФ Виталий МуткоВице-премьер РФ Юрий Борисов и вице-премьер РФ - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко (слева направо)Президент России Владимир Путин перед встречей с членами правительства РФ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин в Доме правительства РФ
Виталий Мутко Дмитрий Медведев

Новости

Кудрина, Силуанова и Чемезова назвали в Думе претендентами на пост премьера

Суд взыскал более 2 млн рублей по иску прокуратуры к организаторам акций в Москве

Почти все северокорейские рабочие покинули Россию согласно резолюции СБ ООН

Источник сообщил о планах принять до лета закон о поправках в Конституцию

Источник сообщил о планах принять до лета закон о поправках в Конституцию

Путин предложит Медведеву пост зампредседателя Совбеза

Путин предложит Медведеву пост зампредседателя Совбеза

Правительство РФ подало в отставку

Правительство РФ подало в отставку

Бывший вице-президент "Тинькофф" Олег Анисимов сообщил об избиении

"Газпром" законсервирует газотурбинную электростанцию из-за проблем "дочки" на Ямале

Послание президента

Послание президента Федеральному собранию. Обобщение

Послание президента Федеральному собранию. Обобщение

Памфилова допустила принятие путинских поправок в Конституцию без референдума

Памфилова допустила принятие путинских поправок в Конституцию без референдума
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');