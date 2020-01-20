В Забайкалье завершили 5-летнее расследование дела грузинского "вора в законе"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Около 170 человек признаны потерпевшими по уголовному делу против криминального авторитета и "вора в законе" Георгия Углавы, известного в преступном сообществе как "Тахи", а также десяти его подельников, сообщает в понедельник УМВД Забайкальского края.

"Уголовное дело в отношении уроженца Грузии Углавы и 10 его подельников с обвинительным заключением направлено в прокуратуру для утверждения. Расследование длилось почти пять лет. Объем обвинительного заключения составил более 11 тыс. листов. Потерпевшими признаны не менее 170 человек", - говорится в сообщении полиции.

Возглавляемая "Тахи" преступная группировка действовала в Забайкалье с начала 2000-х годов. Как отметили в МВД, в то время ранее судимый Углава и другие криминальные авторитеты вступили в сговор с целью раздела сфер преступного влияния в этом регионе.

По данным министерства, на счету активных участников банды "Тахи" - вымогательства, грабежи, разбойные нападения, кражи в особо крупном размере. В частности, обвиняемые занимались хищениями автомашин, а затем их возвратом за выкуп, вымогательствами денег и имущества. В одном из случаев под угрозой применения насилия обвиняемые требовали у предпринимателей из столицы Забайкалья Читы имущество стоимостью 17 млн рублей. Потерпевшие были вынуждены передать злоумышленникам квартиру и дорогостоящие земельные участки.

Углава был задержан в Москве читинскими оперативниками в начале 2015 года. В это же время в Чите и районах Забайкальского края сотрудники межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска регионального УМВД задержали 10 членов его преступного сообщества, в том числе, так называемых смотрящих за районами края и Читой. Им вменяют совершение 164 преступлений: кражи, грабежи, мошенничества, разбои, вымогательство и другие. В рамках расследования дела "Тахи" полицейские провели сотни следственных действий, отметили в региональном управлении МВД.