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Мосгорсуд признал законным арест более 75,5 млн рублей на счетах ФБК

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Московский городской суд оставил в силе решение об аресте более 75,5 млн рублей на счетах "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) по делу о легализации около 1 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Под арестом останутся 75 млн 585 тыс. 300 руб. 21 коп.

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ФБК был зарегистрирован оппозиционером Алексеем Навальным в сентябре 2011 года. Организация утверждает, что занимается антикоррупционными расследованиями. По сообщению фонда, он финансируется за счет пожертвований.

3 августа СКР возбудил уголовное дело, касающееся финансирования ФБК. По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники организации легализовали около 1 млрд рублей, полученных от других лиц преступным путем. Эти деньги использовались для осуществления деятельности ФБК. Однако в итоге в материалах уголовного дела, с которыми знакомился "Интерфакс", речь идет о сумме порядка 75,5 млн рублей.

9 сентября Минюст внес ФБК в реестр "иностранных агентов".

ФБК

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