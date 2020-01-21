Роспотребнадзор оценил риски распространения в РФ нового коронавируса из Китая

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) оценивает риск широкого распространения нового коронавируса из Китая на территории России как низкий.

"Полностью исключить завоз в Россию нового коронавируса, как, впрочем, и любого другого вируса, невозможно", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства во вторник.

Вместе с тем, "даже в случае завоза нового коронавируса в Российскую Федерацию вероятность широкого распространения этого вируса можно оценить как низкую", подчеркивают в Роспотребнадзоре.

В 2003 году, когда в Китае была вспышка атипичной пневмонии (тяжелый острый респираторный синдром - ТОРС, возбудителем стал коронавирус SARS), вирус проник за пределы КНР и был завезен в общей сложности в 29 стран. На основе этого опыта можно сделать вывод, что ни один регион мира не застрахован от появления нового коронавируса, отмечают в Роспотребнадзоре. Там добавили, что ежегодно в Россию приезжает более 1,5 млн граждан Китая, примерно столько же россиян посещает Китай.

Вместе с тем, в ведомстве заявляют, что в России готовы к появлению заболевания. Тест-система для диагностики нового коронавируса уже разработана, к концу недели она начнет поступать в лаборатории страны, а регионы уже получили указания по тактике проведения противоэпидемических мероприятий.

"В настоящее время известна генетическая структура этого вируса, уже проведена работа по созданию лабораторных вариантов диагностических тест-систем для экстренного подтверждения заболевания, все профильные службы в субъектах РФ оповещены о возможности появления случаев заболевания и готовы к проведению противоэпидемических мероприятий", - подчеркивается в сообщении.

"Тактика противоэпидемических мер будет корректироваться с учетом поступающей из КНР и Всемирной организации здравоохранения информации", - добавили в ведомстве.

Новый вирус из Китая

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре 2019 года (первый случай датирован 12 числа), возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован). По последним данным, новый вирус лабораторно подтвержден у 217 человек в Китае, сообщалось о четырех летальных исходах. По предварительным данным, вспышка связана с рынком морепродуктов в Ухане, в настоящее время рынок закрыт.

Кроме того, уже известно минимум о трех подтвержденных случаях заболевания за пределами Китая - два в Таиланде и один в Японии, под подозрением еще по одному случаю в Сингапуре, на Филиппинах и в австралийском городе Брисбен, сообщалось о вероятном завозе вируса в Южную Корею. Все или почти все заболевшие посещали Ухань. Риски распространения вируса растут из-за ожидаемого празднования нового года в Китае (с 25 января по 10 февраля). Накануне, 20 января, китайские власти подтвердили, что вирус передается от человека к человеку - ранее пути передачи вируса были под сомнением.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 14 января оценивала риск вспышки пневмонии неясной этиологии в Китае в целом как высокий на национальном уровне (для Китая), и как умеренный на региональном уровне, однако с учетом новых данных рекомендации могут быть пересмотрены. ВОЗ 22 января проведет заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса в Китае, комитет должен определить, является ли вспышка пневмонии чрезвычайной ситуацией международного значения, и дать рекомендации по сдерживанию распространения вируса.

В России приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля во всех пунктах пропуска через госграницу, в том числе в отношении лиц, которые приезжают из Китая. Как сообщал Роспотребнадзор, отрабатываются механизмы изоляции больных, установления медицинского наблюдения за контактными людьми, обеспечения лабораторной диагностики, проведено обучение медперсонала.