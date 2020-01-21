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На Филиппинах сообщили о возможном заражении ребенка новым вирусом из Китая

Кроме того, сигнал о подозрении на заражение "уханьским" вирусом поступил из Австралии

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Коронавирус обнаружили у ребенка на Филиппинах, врачи пытаются установить, болеет ли он новым вирусом, унесшим жизни нескольких человек в Китае, сообщает во вторник филиппинская медиагруппа ABC-CBN.

По данным СМИ, пятилетний ребенок приехал в город Себу на Филиппинах из китайского города Ухань 12 января, чтобы учить английский язык. Ребенок заболел, у него был жар, кашель и болело горло. Анализы показали, что мальчик был заражен коронавирусом, но на Филиппинах не смогли установить точный диагноз. Чтобы точно определить штамм коронавируса, анализы, взятые у ребенка, отправили в Австралию. Если будет установлено, что ребенок заражен новым типом коронавируса, это будет первым подобным случаем на Филиппинах.

Кроме того, в австралийском городе Брисбен врачи исследуют анализы пациента, который может быть заражен коронавирусом. Мужчина недавно был в Ухане, где впервые был зарегистрирован новый тип коронавируса. Оттуда он вернулся с респираторным заболеванием, результаты анализов на коронавирус пока неизвестны, сообщают австралийские СМИ.

Вирус из Уханя

В Ухане накануне, 20 января, был зарегистрирован четвертый случай кончины человека, заболевшего пневмонией, которую вызвал новый тип коронавируса. По состоянию на вечер 20 января, общее число заболевших в КНР достигло 217 человек, 198 из них - в Ухане.

В декабре 2019 года Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов. Случаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии, Таиланде. Медицинские власти Австралии начали проверку всех пассажиров, прибывающих в страну из Уханя, аналогичные меры введены в трех аэропортах США, в Таиланде.

Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.

Кроме того, ранее во вторник стало известно, что Американский Национальный институт здравоохранения (NIH) приступил к работе над созданием вакцины против вызывающего пневмонию нового вируса из Китая.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 21 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Филиппины Себу Китай Ухань Австралия Брисбен

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