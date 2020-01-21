На Филиппинах сообщили о возможном заражении ребенка новым вирусом из Китая

Кроме того, сигнал о подозрении на заражение "уханьским" вирусом поступил из Австралии

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Коронавирус обнаружили у ребенка на Филиппинах, врачи пытаются установить, болеет ли он новым вирусом, унесшим жизни нескольких человек в Китае, сообщает во вторник филиппинская медиагруппа ABC-CBN.

По данным СМИ, пятилетний ребенок приехал в город Себу на Филиппинах из китайского города Ухань 12 января, чтобы учить английский язык. Ребенок заболел, у него был жар, кашель и болело горло. Анализы показали, что мальчик был заражен коронавирусом, но на Филиппинах не смогли установить точный диагноз. Чтобы точно определить штамм коронавируса, анализы, взятые у ребенка, отправили в Австралию. Если будет установлено, что ребенок заражен новым типом коронавируса, это будет первым подобным случаем на Филиппинах.

Кроме того, в австралийском городе Брисбен врачи исследуют анализы пациента, который может быть заражен коронавирусом. Мужчина недавно был в Ухане, где впервые был зарегистрирован новый тип коронавируса. Оттуда он вернулся с респираторным заболеванием, результаты анализов на коронавирус пока неизвестны, сообщают австралийские СМИ.

Вирус из Уханя

В Ухане накануне, 20 января, был зарегистрирован четвертый случай кончины человека, заболевшего пневмонией, которую вызвал новый тип коронавируса. По состоянию на вечер 20 января, общее число заболевших в КНР достигло 217 человек, 198 из них - в Ухане.

В декабре 2019 года Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов. Случаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии, Таиланде. Медицинские власти Австралии начали проверку всех пассажиров, прибывающих в страну из Уханя, аналогичные меры введены в трех аэропортах США, в Таиланде.

Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.

Кроме того, ранее во вторник стало известно, что Американский Национальный институт здравоохранения (NIH) приступил к работе над созданием вакцины против вызывающего пневмонию нового вируса из Китая.