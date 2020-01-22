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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 11:48

Путин поручил создать единую базу данных пациентов с потерей памяти

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин дал поручение правительству улучшить систему взаимодействия органов внутренних дел, медицинских организаций и волонтеров при поиске и установлении личности пациентов, страдающих потерей памяти.

Как говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля по итогам встречи Путина с представителями добровольческих организаций, правительство также должно улучшить взаимодействие заинтересованных сторон в сфере поиска и установления личности граждан, которые находятся в больницах без сознания, страдают деменцией, а также малолетних детей; кроме того, кабмин должен создать единую федеральную базу таких лиц.

Президент также поручил рассмотреть вопрос о создании международного молодежного центра для организации обменов и стажировок, в том числе в сфере волонтерства. Доклад о проделанной работе должен быть представлен до 1 апреля.

Путин также обязал правительство совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ до 1 июня обобщить региональную практику по выявлению и социальному сопровождению лиц без определенного места жительства. При этом должна учитываться информация, представленная общественными организациями, оказывающими помощь таким людям.

В перечне поручений также содержится пункт о том, что при обработке обращений граждан, поступающих в ходе проведения программы "Прямая линия с Владимиром Путиным", следует использовать многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, а также необходимо привлекать общественные и добровольческие организации.

Глава государства также поручил правительству совместно с Ассоциацией волонтерских центров рассмотреть вопрос о создании необходимых условий для того, чтобы пенсионеры и россияне предпенсионного возраста могли участвовать в добровольческой деятельности.

Владимир Путин

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