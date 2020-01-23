Военные подключились к подвозу воды нижегородцам после крупной аварии в канализации

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Военнослужащие Западного военного округа развернули пункты обеспечения питьевой водой в Автозаводском районе в Нижнем Новгороде, где из-за аварии на канализационном коллекторе без воды остались более 1,7 тысячи жилых домов и соцобъетов.

Пресс-служба ЗВО сообщает, что местные органы власти обратились за помощью. После этого командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев отдал указание об обеспечении питьевой водой жителей Автозаводского района и социальных объектов Нижнего Новгорода силами отдельной бригады материально-технического обеспечения, дислоцированной в регионе.

Воду подвозят 40 военнослужащих и 10 автоцистерн.

Ранее сообщалось, что авария произошла накануне на канализационном коллекторе, принадлежащем ООО "Заводские сети" и обслуживающем Автозаводский район Нижнего Новгорода.

По информации ГУ МЧС по региону, канализационные стоки из коллектора вытекали на территорию СНТ "Красный кожевенник".

После прорыва канализационного коллектора было нарушено холодное водоснабжение более 1700 жилых домов Автозаводского района, в которых проживают 294 тыс. человек, в том числе 58,8 тыс. детей, а также 118 соцобъектов, из которых 14 - с круглосуточным пребыванием людей.

В связи с аварией введен режим ЧС. Организована доставка питьевой воды.

Причиной аварии стала трещина на чугунном байпасе (обводном техническом трубопроводе).

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", головной компанией ООО "Заводские сети" является АО "Евросибэнерго ", 99% долей принадлежит ООО "Евросибэнерго - Распределенная генерация", 1% - ООО "Евросибэнерго - Инжиниринг".