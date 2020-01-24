Защита обсудит с Наамой Иссахар заявление Кремля по поводу прошения о помиловании

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Защита осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар в ближайшее время обсудит с ней возможность подачи прошения о помиловании.

"Защита в ближайшие дни обсудит с Наамой Иссахар заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о необходимости ее личного обращения к президенту РФ с ходатайством о помиловании", - говорится в заявлении защиты, поступившем в "Интерфакс". Адвокаты отмечают, что решение девушка будет принимать самостоятельно.

Ситуация вокруг помилования

Президент РФ Владимир Путин 23 января после встречи с матерью осужденной в России израильтянки Яффой Иссахар заверил, что "все будет хорошо". "Я встретился с мамой Наамы. Для меня ясно, что Наама из очень хорошей, порядочной семьи. Мне известна позиция премьер-министра (Израиля Биньямина Нетаньяху), который просит принять соответствующее решение. Все это, безусловно, будет учтено при принятии этого окончательного решения", - сказал Путин.

В тот же день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Иссахар не стала писать президенту РФ самостоятельное ходатайство о помиловании. "Она не написала обращение о помиловании, считает, что обращения мамы и руководства Израиля достаточно", - сказала омбудсмен журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

А 24 января в Кремле заявили, что процесс помилования президентом РФ осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар затормозился из-за ее нежелания написать прошение о помиловании. "Сама осужденная девушка не обращалась к президенту с просьбой о помиловании. Вот это пока весь процесс, скажем так, тормозит", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На уточняющий вопрос, не стоит ли ожидать помилования, если израильтянка не обратится к российскому президенту с соответствующей просьбой, пресс-секретарь главы государства ответил: "А как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании?" Песков отметил, что "просьба о помиловании со стороны премьер-министра Израиля Нетаньяху констатируется с точки зрения "де-факто", но не является основанием для действий с точки зрения "де-юре". "Все-таки у нас есть российские законы, они должны исполняться", - добавил пресс-секретарь президента.

Дело Иссахар

25-летнюю гражданку Израиля и США Иссахар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша.

Химкинский городской суд Московской области 11 октября признал Иссахар виновной по п. "в", ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере), а также по ч.1 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических веществ) и приговорил к 7,5 годам колонии общего режима. 19 декабря прошлого года Мособлсуд признал приговор законным и обоснованным.

Израильтянка отрицает причастность к контрабанде наркотиков и их хранению. В Мособлсуде девушка заявила, что не покупала гашиш и вообще не знала, что он есть в ее сумке. Она также отметила, что ранее признала хранение из-за плохого перевода, а на самом деле согласилась только с фактом обнаружения наркотика в ее рюкзаке.

Защита девушки готовится обратиться в кассационный суд, а также подать жалобу в Европейский суд по правам человека. Президент и премьер-министр Израиля, а также мать Иссахар обратились к президенту России с просьбами о помиловании девушки.