В Перми стали закрывать опасные гостиницы после затопления кипятком отеля

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Приставы после прокурорской проверки опечатали гостиницу, расположенную в подвале жилого дома в Перми, сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в понедельник.

Как передает пресс-служба регионального управления, в ходе проверки сотрудники прокуратуры и МЧС выявили, что отель эксплуатировался с нарушениями требований антитеррористического законодательства и пожарной безопасности.

Так, в гостинице не дублировался сигнал системы пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны, отсутствовало аварийное освещение на путях эвакуации, не было инструкции о пожарной безопасности.

Кроме того, помещения отеля не были отделены противопожарными перегородками, а руководство гостиницы не разработало документы по организации охраны и пропускного режима. Также отель не был оборудован видеокамерами, системами экстренного оповещения о чрезвычайной ситуации.

Все это угрожало жизни и здоровью постояльцев, отмечает ведомство. На основании решения Мотовилихинского райсуда Перми отель был опечатан до устранения нарушений.

Массовые проверки гостиниц в регионе начались после затопления кипятком отеля в Индустриальном районе Перми, где погибли постояльцы.

В ночь на 20 января в Индустриальном районе Перми прорвало трубу с теплоносителем рядом с жилым домом, где на цокольном этаже располагается мини-отель. Кипяток залил помещение отеля, из-за чего погибли пять человек, в том числе ребенок. Еще шесть человек пострадали, трое из них госпитализированы. Среди пострадавших - двое спасателей и сотрудница гостиницы.

После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек. 22 января стало известно, в рамках расследования данного дела задержали сотрудника МЧС. По данным пермской управляющей компании, причиной трагедии стал прорыв на участке транзитной трубы 1962 года постройки.