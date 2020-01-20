Постояльцы пермского мини-отеля погибли из-за прорыва 58-летней "транзитной трубы"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Причиной трагедии в мини-отеле в Перми, где погибли пять человек, стал порыв на участке транзитной трубы 1962 года постройки. Как сообщила группа управляющей компании "Профи-Дом" (занимается обслуживанием дома) в соцсети, долгое время данная тепловая централь была бесхозной.

Как сообщает компания, 12 декабря 2019 года теплоцентраль передали в управление ООО "Пермская сетевая компания". Также одной из причин трагедии стало то, что мини-гостиница располагалась в подвале и не имела эвакуационного выхода.

В пермском филиале ПАО "Т Плюс" агентству сообщили, что в причинах инцидента разбирается специальная комиссия. Ей предстоит выяснить, каким образом вода попала в подвал, несмотря на требования по герметизации прохода трубопровода, и почему был закрыт эвакуационный выход.

По данным местных СМИ, ранее надзорные органы нашли 10 нарушений в этом мини-отеле.

Журналисты также сообщают, что владельца хостела в настоящее время допрашивают следователи. Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" пока не располагает.

В ночь на 20 января в цокольном этаже жилого дома в Индустриальном районе Перми, где располагается мини-отель, прорвало трубу с теплоносителем. В результате погибли пять человек, в том числе один ребенок. Еще шесть человек пострадали, трое из них госпитализированы.